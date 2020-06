Mater Olbia: accordo assistenza giocatori Cagliari e Olbia

(ANSA) - OLBIA, 11 GIU - Assistenza sanitaria al Mater Olbia per i calciatori del Cagliari e dell'Olbia calcio. Grazie a un accordo siglato fra le due società sportive e la struttura sanitaria gallurese, i calciatori e lo staff tecnici saranno seguiti dai medici dell'ospedale.

Già nei giorni scorsi sono stati effettuati i tamponi naso faringei e gli esami sierologici a giocatori, staff e dirigenti e completate le visite mediche (spirometria, test da sforzo ed ecocardio) propedeutiche alla ripresa degli allenamenti. "Questa collaborazione con le due squadre di calcio è un segnale che il Mater Olbia è presente a 360° sul territorio sardo, rivolgendosi a tutta la popolazione così come alle realtà sportive", ha dichiarato Giovanni Raimondi, amministratore delegato del Mater Olbia, in occasione della firma dell'accordo.

I due protocolli di collaborazione prevedono la disponibilità del Mater Olbia Hospital a fornire assistenza sanitaria, attività di controllo, screening periodici e prestazioni sanitarie specialistiche di alto livello agli atleti delle squadre di calcio. Gli atleti potranno inoltre essere coinvolti in programmi di ricerca scientifica aventi come oggetto pratiche agonistiche sportive. Ogni attività verrà svolta da medici del Moh in stretto collegamento con i medici della squadra che hanno la totale contezza della salute dei loro tesserati. Inoltre, le due società calcistiche e il Moh hanno previsto un orizzonte temporale di 90 giorni per definire un vero e proprio accordo che riguardi non solo gli aspetti relativi al settore sanitario, ma anche una stretta collaborazione sul fonte marketing e commerciale. (ANSA).