Air Italy: Solinas, newco Alitalia potrebbe riassorbirla

"Con tre miliardi di euro di dotazione finanziaria, la newco di imminente costituzione per Alitalia potrebbe ben riassorbire anche Air Italy dal punto di vista occupazionale, delle rotte e degli aeromobili". Lo ha dichiarato, intervenendo a "Monitor" sull'emittente locale Videolina, il governatore Sardegna Christian Solinas a proposito della crisi Air Italy. "Pensiamo che la vicenda vada trattata dal governo nel suo complesso - ha aggiunto - non è pensabile che si tratti in un decreto emergenziale la sola posizione di Alitalia costituendo l'ennesima newco e si trascuri per intero la crisi aziendale industriale del secondo player di trasporto aereo del Paese".

Secondo Solinas, infatti, la vicenda Air Italy non può essere "rilasciata alle due Regioni maggiormente interessate". L'azienda, ha ricordato, "è in fase liquidatoria e ha un commissario, nelle settimane scorse ha scelto di avviare contrattazioni in cui ha coinvolto i sindacati e il governo senza invitare la Regione Sardegna".