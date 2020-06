Fase 3: Regione riorganizza rete ospedaliera per Covid-19

Più posti di terapia intensiva, da 135 a 236 in totale nell'Isola, e sub-intensiva, con ulteriori 115 attivabili all'occorrenza con la riconversione di posti letto individuati in altri reparti ospedalieri. Sono le modifiche più importanti, effetto del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 approvato in via preliminare dalla Giunta regionale.

L'obiettivo, come ha spiegato l'assessore della Sanità Mario Nieddu, "è rendere ancora più efficiente la nostra capacità di risposta all'emergenza, rendendo strutturali quelle soluzioni di assistenza ad alta intensità di cure che ovunque si sono rese necessarie durante le fasi più critiche della pandemia".

Per l'incremento delle terapie intensive e sub-intensive il piano individua diverse strutture su tutto il territorio e, in via prioritaria, i presidi ospedalieri dell'Isola già predisposti nell'emergenza alla gestione dei casi Covid-19 (Santissima Trinità di Cagliari, San Francesco di Nuoro e cliniche San Pietro dell'Aou di Sassari), integrandoli con gli ospedali San Martino di Oristano e Santa Barbara di Iglesias.

Prevista anche l'attivazione di 6 posti di terapia intensiva pediatrica al Santissima Trinità. "Già operativi durante l'emergenza - ha precisato Nieddu - i percorsi nascita dedicati alle partorienti positive al coronavirus, con il supporto della terapia intensiva neonatale e delle equipe dell'Azienda ospedaliera Brtozu. L'attivazione dei posti letto in terapia intensiva pediatrica completano l'offerta assistenziale in un presidio che, in relazione all'andamento dell'epidemia, sarebbe dedicato esclusivamente alla gestione dei pazienti Covid".

Il piano prevede anche adeguamenti strutturali per la realizzazione di percorsi separati e, nei pronto soccorso, di aree di permanenza per i casi sospetti. Interventi, questi, per i quali è prevista una dotazione finanziaria di 42 milioni.

Mentre, per il potenziamento delle terapie intensive e la gestione del trasporto dei pazienti è anche autorizzata, nell'anno in corso, la spesa di 5 milioni di euro (dal bilancio nazionale) per l'assunzione di medici, infermieri, oss e autisti, a cui si aggiungono 7,2 milioni di euro (dal bilancio regionale) per il 2021.