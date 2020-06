Fase 3: flash mob a Cagliari per ripresa serate musicali

(ANSA) - CAGLIARI, 06 GIU - Due scheletri che attraversano la via Garibaldi. È il flash mob scelto dal mondo della musica cagliaritana per chiedere attenzione in vista di una possibile ripresa dopo il lockdown.

Un messaggio anonimo. Ma l'intento è chiaro: chiedere tempi e modi certi per far tornare in piazza concerti e dj. (ANSA).