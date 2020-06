Treni: lavori alla stazione di Olbia, attivato servizio bus

(ANSA) - CAGLIARI, 05 GIU - Proseguono i lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione ferroviaria di Olbia: in questa fase i tecnici saranno impegnati a predisporre la sede per i futuri lavori di posa dei binari e dei deviatoi.

L'investimento complessivo dell'opera è di circa 20 milioni di euro, mentre saranno.circa 30 i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici impegnati nei lavori del fine settimana.

Per consentire i lavori, sabato 6 e domenica 7 giugno la circolazione dei treni sulla linea Olbia - Ozieri Chilivani sarà modificata e, nel tratto interrotto, il servizio sarà garantito da autobus sostitutivi.

I bus, da Olbia, Su Canale, Monti, Berchidda e Oschiri in direzione Chilivani, partiranno in anticipo di circa 15 minuti rispetto all'orario del treno sostituito.

L'offerta di trasporto e gli orari dei bus sostitutivi - che potranno variare in base alle condizioni del traffico stradale - sono già consultabili nelle biglietterie e sul sito internet dell'impresa ferroviaria. (ANSA).