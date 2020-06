"Donna di scienza" in Sardegna, al via il bando

Ritorna per la sua seconda edizione il Premio "Donna di scienza" in Sardegna. Le candidature dovranno pervenire entro il 10 settembre via email all'indirizzo premiodonna2020@gmail.com, indicando nell'oggetto "Premio Donna di scienza - Nome e Cognome della candidata". L' iniziativa punta a offrire un riconoscimento a figure femminili che abbiano contribuito a dare prestigio e avanzamenti alla Sardegna in campo scientifico.

Organizza l'Associazione ScienzaSocietàScienza, presieduta da Maria Maddalena Becchere, in collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari, l'INAF e l'Osservatorio Astronomico di Cagliari, la sezione di Cagliari dell'INFN e l'Istituto di Neuroscienze del CNR di Cagliari. Presiede la giuria Carla Romagnino. In palio c' è un premio di 2mila euro e una targa ricordo.

Lo scorso anno la scelta della giuria è caduta sulla fisica cagliaritana Giovanna Puddu, prima donna Ordinaria del dipartimento di Fisica dell'Università di Cagliari. L'Associazione ScienzaSocietàScienza promuove attività volte alla diffusione della cultura scientifica e considera la relazione tra le donne e la scienza uno dei temi importanti da portare avanti. Ancora oggi, infatti, la parità di genere, nonostante i traguardi raggiunti negli ultimi anni a livello locale, nazionale e internazionale, anche all'interno della comunità scientifica, resta fortemente condizionata dagli stereotipi e le donne continuano a essere marginalizzate nella ricerca, nelle pubblicazioni scientifiche e in vari altri campi.

Tutte le informazioni relative all'evento sono reperibili sul sito www.festivalscienzacagliari.it. Si possono chiedere ulteriori informazioni all'indirizzo premiodonna2020@gmail.com.