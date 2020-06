Con auto travolge 2 cavalli in mezzo a strada, ferito 50enne

Due cavalli morti, un uomo ferito e un'auto semidistrutta. È pesante il bilancio dell'incidente stradale avvenuto durante la notte lungo la statale 196 a Villacidro. Trasportato in ospedale un 50enne di Guspini, non è in pericolo di vita. L'uomo a bordo della sua Fiat Panda stava percorrendo la 196 quando, arrivato all'altezza del chilometro 28,400, si è trovato davanti due cavalli. L'automobilista ha tentato di evitare di travolgerli, ma non ci è riuscito. Dopo aver investito gli animali ha perso il controllo della Panda, finendo fuori strada.

Una pattuglia dei carabinieri, impegnata nel consueto controllo del territorio, transitando nella zona ha visto l'auto fuori strada e poco distante i due cavalli morti. I carabinieri hanno soccorso il ferito. Sul posto è arrivata un'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale. Sul posto sono anche intervenuti i veterinari della Asl. Sono in corso gli accertamenti per capire di chi sono i cavalli, probabilmente sfuggiti da un recinto.