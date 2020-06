Ragazzi sardi di Greta di nuovo in piazza con skate e bici

Fridays for future di nuovo in piazza in tutta Italia in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente. I ragazzi sardi che si ispirano a Greta Thunberg saranno domani a Cagliari, alle 17, davanti al palazzo della Regione in viale Trento, ma sono previste iniziative anche a Sassari e Olbia. Nel capoluogo gallurese passeggiate in bicicletta dalle 18 alle 19 da piazza Elena di Gallura a via Principe Umberto.

"Se vuoi porta bici, pattini o skateboards come simboli di un modo diverso di vivere la città, oppure vieni a piedi - questo l'invito degli attivisti - L'importante è far sentire forte il nostro messaggio a chi è troppo occupato a ripristinare le vecchie pratiche". "Quelle pratiche tossiche del capitalismo, mai del tutto fermate durante la pandemia - denunciano - i cui effetti ricadono su chi è più sprovvisto dei mezzi per ritagliarsi un angolo sicuro di mondo. Quindi ribadiamo le nostre parole d'ordine: No Metano! Usciamo subito dal fossile! Nessun* va lasciato indietro".