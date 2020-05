Rifiuti: Stintino, chip utente e app raccolta differenziata

(ANSA) - STINTINO, 30 MAG - Chip abbinati a ciascun utente e un'app sullo smartphone per migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti a Stintino. Sono gli strumenti messi a punto dall'amministrazione comunale, che, insieme con la distribuzione ai cittadini dei nuovi kit per la raccolta, scommette su una nuova organizzazione del sistema di raccolta.

I contenitori che il Comune e la ditta san Germano hanno iniziato a consegnare ai cittadini sono dotati di un chip elettronico che consentirà l'analisi della raccolta, ossia un microcircuito abbinato all'utente che permette di registrare i conferimenti. I dati saranno utilizzati per effettuare un'analisi statistica sulla raccolta effettiva.

"Il nostro obiettivo è quello di migliorare sempre più nella raccolta differenziata - spiega il consigliere con delega all'Ecologia, Martino Cugusi - Come lo scorso anno attiveremo inoltre la raccolta nelle spiagge con mezzi che monitoreranno costantemente le isole ecologiche". Assieme ai kit, cioè contenitori e buste, sono in distribuzione anche i nuovi calendari della raccolta, sia per le utenze domestiche sia per quelle commerciali. I cittadini possono fornirsi di un'app per il telefono dove trovare tutte le informazioni sul sistema di raccolta, sull'organizzazione e sulle regole di differenziazione dei rifiuti. (ANSA).