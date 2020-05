Rogo in parco Molentargius a Cagliari, evacuate tre villette

Pomeriggio di paura oggi a Cagliari, nel parco di Molentargius. Un vasto incendio nella zona di Medau su Cramu ha lambito alcune villette, che i vigili del fuoco hanno fatto evacuare in via precauzionale. Danneggiate diverse auto in sosta. In azione con bombe d'acqua anche un elicottero della flotta regionale, sul posto inoltre è arrivata un'ambulanza del 118. Le fiamme, le cui cause non sono ancora state accertate, si sono sviluppate poco prima delle 13:30 e si sono velocemente propagate, circondando tre abitazioni.

Quattro squadre di pompieri sono riuscite a circoscrivere il rogo, evitando danni ingenti alle case. Sono in corso le operazioni di bonifica. Non si registrano feriti, anche se qualcuno dei residenti si è comunque fatto visitare dai medici del 118.