Fase 2: pienone al Poetto, ombrelloni e bagnanti distanziati

Auto in fila già di prima mattins per raggiungere il Poetto e le spiagge più rinomate del Sud Sardegna, ma una volta raggiunto il mare ombrelloni distanziati e bagnanti posizionati a scacchiera. C'è tanta voglia di tornare alla normalità a Cagliari. Nella prima domenica della Fase 2 dopo il lockdown, la gente ha scelto soprattutto il Poetto, la spiaggia dei Centomila, per il primo bagno e per la prima tintarella.

Centinaia le persone che si sono riversate sul litorale tra Cagliari e Quartu, ma anche nella raccolta insenatura di Calamosca e nelle località costiere vicine al capoluogo, da Costa Rei a Muravera sino a Solanas. Nessun assembramento: basta una rapida occhiata per capire che tutti hanno piazzato gli ombrelloni distanziati uno dall'altro cercando di rispettare le rigide disposizioni imposte dai protocolli sanitari e di sicurezza per consentire le riaperture.

La polizia municipale di Cagliari ha messo in campo diverse pattuglie, alcune delle quali in bicicletta, per verificare il rispetto delle norme e consigliare ai cittadini come comportarsi. Vigili urbani al lavoro in città anche sul fronte dei mercatini domenicali, dei parchi e nelle vicinanze dei centri commerciali. Anche in questo caso non si sono registrati problemi e non sono state elevate sanzioni.