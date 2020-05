Fase 2: riaperte a Nuoro le attività commerciale

(ANSA) - NUORO, 14 MAG - Dopo l'ordinanza regionale riaprono anche a Nuoro le attività commerciali. "Stamattina alle 8 abbiamo avuto l'ordinanza annunciata ieri dalla Regione - ha detto il sindaco Andrea Soddu - anche nella nostra città potranno riaprire tutte quelle attività che si occupano di servizi alla persona (parrucchieri, estetisti tatuatori, ecc) e i negozi di abbigliamento, calzature, gioiellerie e profumerie".

"Sono lieto che il presidente Solinas abbia colto le perplessità sollevate dai sindaci all'indomani dell'emanazione dell'ordinanza del 2 maggio prosegue Soddu - che lasciava a noi la facoltà di ordinare le riaperture, tenendo conto degli indici di contagio locali. Ora che l'indice è su base regionale, il problema non si pone più. Così come non esistono più incertezze riguardo alle misure di sicurezza per gli esercenti, dopo l'emanazione delle linee guida dell'Inail. L'amministrazione - conclude il primo cittadino di Nuoro - è a disposizione per qualsiasi chiarimento. Auguro buona riapertura e buona fase 2 a tutti, uniti e rispettando le regole ce la faremo". (ANSA).