Coro voci bianche interpreta a distanza "No Potho reposare"

Il Coro di voci bianche del Conservatorio di Cagliari interpreta "a distanza" "No potho reposare". Da oggi è online il video di uno dei brani più amati del repertorio musicale della tradizione sarda. E' disponibile sul canale You tube e la pagina facebook del Conservatorio. Nata da un'idea di Enrico di Maira, direttore del Coro di voci bianche dell'istituto musicale, l'iniziativa ha mosso i primi passi all'indomani dell'isolamento forzato imposto dall'emergenza sanitaria. Un brillante video di due minuti, per la regia di Manuele Trullu, impreziosito dalla base al pianoforte suonata da Romeo Scaccia. Singolarmente i piccoli del Coro di voci vianche hanno eseguito il brano a distanza e il tutto è stato poi assemblato.

"Con questo lavoro il Conservatorio ribadisce una volta di più il suo impegno a dare segnali positivi al tessuto culturale e sociale anche in un momento difficile come quello che stiamo affrontando - sottolinea il direttore del "Palestrina" Giorgio Sanna - Inoltre, in questo modo viene ridato smalto a insegnamenti che sono stati alquanto sacrificati in questo periodo: nonostante per la maggior parte delle nostre lezioni sono state attivate con successo lezioni on line, questo non è stato tecnicamente possibile per materie come la musica di insieme o le esercitazioni orchestrali o corali".