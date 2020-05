Forte Village di Pula a lavoro per riaprire a luglio

(ANSA) - CAGLIARI, 09 MAG - Sicurezza, privacy, ampi spazi che permettono il "distanziamento". Il Forte Village di Santa Margherita di Pula, a 40 km da Cagliari, si prepara per la "fase 2". E annuncia la possibile riapertura del complesso alberghiero del sud della Sardegna a luglio e con tutti gli standard di sicurezza per la salute di ospiti, lavoratori, comunità locale e partner.

"Stiamo lavorando per poter aprire il nostro Resort il prima possibile. La data di apertura verrà presto comunicata, in base alle disposizioni ufficiali del Governo, previste nelle prossime settimane, si prospetta per la prima settimana di luglio - spiega il resort - In preparazione alla prossima stagione estiva, il nostro impegno è rivolto a mettere in atto i più elevati protocolli di sicurezza a tutela della salute di ospiti e staff, secondo le linee guida condivise dall'Oms".

L' organizzazione del Resort si avvale del supporto di un Comitato Medico Scientifico per attivare ulteriori misure di igiene e controllo. Tutto per "permettere di trascorrere una vacanza serena e spensierata, in un ambiente sicuro senza eccessive limitazioni che ne stravolgano lo spirito e la godibilità", forte del suo unico ingresso, 50 ettari di parco, servizi e infrastrutture accessibili esclusivamente ai clienti.

Un Centro medico è a disposizione h24, 7 giorni su 7. (ANSA).