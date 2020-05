"Storie di Manifattura", al via il laboratorio on line

(ANSA) - CAGLIARI, 08 MAG - Nove giornate di workshop in videoconferenza dedicate alle storie dell'ex Manifattura Tabacchi di Cagliari. Sono aperte fino al 10 maggio le candidature per la partecipazione al laboratorio immersivo online proposto da Impatto Teatro.

Diretto dal regista Karim Galici, insieme a professionisti di varie discipline artistiche il laboratorio, si inserisce all'interno di "Storie di Manifattura", progetto culturale per riscoprire le memorie legate allo storico opificio cagliaritano.

E' gratuito e aperto a tutte le fasce d' età e non è necessario avere avuto precedenti esperienze teatrali. Si rivolge a quanti abbiano memorie da condividere sui luoghi e sul passato.

Le testimonianze saranno poi rielaborate per creare racconti in forma di monologhi poi inseriti all'interno dello spettacolo "Storie di Manifattura", il cui primo studio sarà online a giugno e rappresentato poi a ottobre negli spazi di Sa Manifattura.

Il workshop costituisce la prima fase di un percorso multidisciplinare per la creazione della drammaturgia dello spettacolo ed è parte dell'ampio progetto vincitore del bando 2020, sezione cultura, della Fondazione di Sardegna.

Parallelamente, Impatto Teatro è impegnato nelle videointerviste per la raccolta di testimonianze dirette o indirette sulla vita della ex fabbrica.

Gli incontri si svolgeranno online, sulla piattaforma Zoom dal 16 maggio al 18 giugno. Chi desideri seguire il laboratorio deve scrivere una mail di motivazione a impattoteatro@gmail.com, cui seguirà una videointervista. (ANSA).