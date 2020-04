Cibi preparati su Marte, ok India a brevetto Dass Sardegna

La missione su Marte con cibi preparati da quello che offre il pianeta rosso piace anche all'India. Dopo Cina, Europa, Giappone, Russia e Stati Uniti d'America pure Nuova Dehli ha approvato la concessione del brevetto di proprietà del Dass, il Distretto aerospaziale della Sardegna. Il programma prevede di garantire il sostentamento degli astronauti utilizzando le risorse disponibili su Marte, dal suolo all'anidride carbonica. Obiettivo della missione, ottenere ossigeno, fertilizzanti, propellenti e biomassa edibile.

La tecnologia di particolare complessità brevettata prevede numerosi stadi che possono essere suddivisi in due sezioni: una contraddistinta da processi di tipo chimico-fisico dalla quale si possono ottenere ad esempio fertilizzanti, e l'altra che contempla operazioni unitarie a carattere biologico da cui si produce biomassa edibile anche con l'impiego di microalghe.

"Il Dass è orgoglioso di questo risultato raggiunto perché - spiega il presidente Giacomo Cao - consente di accrescere il valore del proprio patrimonio brevettuale in un settore strategico quale lo sviluppo di nuove tecnologie per l'esplorazione dello spazio che recepiscano uno dei paradigmi coniati dalla Nasa, ovvero siano basate sull'utilizzazione di risorse disponibili sul posto in modo da consentire un abbattimento dei costi e l'allungamento dei tempi di missione".

"In questo periodo di gravissime difficoltà causate dalla pandemia in atto, consapevoli del fatto che il nostro compito non sia quello di anticipare il futuro ma di renderlo possibile, è importante - chiarisce Cao - sottolineare come il Dass contribuisca con i propri brevetti alla necessità tecnologica enfatizzata in più occasioni anche dal noto imprenditore statunitense Elon Musk, ovvero quella di sviluppare l'accesso allo spazio a costi sostenibiliper l'umanità".

"Il progetto Small Mission to Mars, che coinvolge diversi soci del Distretto sardo, tra i quali la società Avio, il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, l'Università di Cagliari come pure altri soggetti pubblici e privati provenienti globalmente da quattro regioni italiane, va esattamente in questa direzione".