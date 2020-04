Creato dispositivo per testare 'respirabilità' mascherine

Un dispositivo per testare la "respirabilitá" delle mascherine. Lo scopo è quello di aiutare gli imprenditori che stanno riconvertendo le loro attività a realizzare prodotti conformi alle richieste normative. Il contributo arriva dall'Università di Cagliari. Coinvolti i ricercatori Giorgio Pia, Paola Meloni e Roberto Ricciu del Dipartimento di Ingegneria Meccanica diretto da Giacomo Cao, e i tecnici Gianluca Marongiu e Daniele Lai.

Durante la prova, un campione precedentemente portato alla temperatura di 21 °C e all'umidità relativa dell'85%, viene fatto attraversare da un flusso di aria. Alcuni strumenti di misura rilevano la differenza di pressione in funzione della superficie esposta e determinano un valore che viene confrontato con quello riportato sulla norma di riferimento . Questi test non sono semplicemente delle verifiche, ma possono rappresentare una guida per i produttori che vogliono realizzare o migliorare i loro manufatti al fine di ottenere risultati di ottima qualità ed efficacia. Una corsa contro il tempo che in una sola settimana ha portato alla realizzazione del dispositivo che sin da subito è a disposizione degli interessati.

"L'emergenza Covid19 - spiega Pia - apporterà modifiche sostanziali al nostro modo di vivere. Uno degli aspetti principali è quello di proteggerci durante le attività che riprenderanno tra pochi giorni, quando sarà avviata la fase 2. L'emergenza mascherine non è da sottovalutare. Appare ancor più attuale e urgente che vi sia una notevole produzione per far fronte alla massiccia richiesta. Il territorio sardo, come in altre regioni, ha visto nascere nuove produzioni fai-da-te, ma anche vere e proprie riconversioni di imprese del settore tessile che operavano in ambiti molto distanti da quelli dei dispositivi di protezione".

Sotto il profilo tecnico il dispositivo misura la respirabilità di una mascherina in conformità all'Appendice C - Metodo per la determinazione della respirabilità (pressione differenziale) della UNI EN 14683 - Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di Prova.