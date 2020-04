Coronavirus: pittori e fotografi insieme per raccolta fondi

Artisti sardi a raccolta per contribuire con le proprie opere alla lotta contro il Covid 19. L'iniziativa, chiamata Goccia dopo goccia, è del Museo Casa Manno di Alghero e della Fondazione di ricerca Giuseppe Siotto che hanno invitato fotografi, pittori, e non solo, a mettere in vendita una o più delle loro creazioni a un prezzo simbolico. Il ricavato sarà interamente donato alla Protezione civile.

"Quel pubblico che da tempo segue con interesse le attività del Museo è ora chiamato a essere parte attiva e coinvolgente di un'operazione la cui buona riuscita è affidata alla suscettibile attenzione di ognuno di noi - dice la curatrice dell'iniziativa Mariolina Cosseddu -. Così, in un momento sospeso e immobile, una realtà inconoscibile e indecifrabile, l'arte, con il contributo di tutti, torna a giocare una partita vincente".

Sinora sono una trentina gli artisti che hanno aderito all'iniziativa. Le opere sono sul sito casamanno.it e sulla pagina Facebook Casa Manno e possono essere prenotate tramite mail all'indirizzo infomuseocasamanno@gmail.com o acquistate direttamente tramite bonifico usando le seguenti coordinate bancarie: Tesoreria del Banco di Sardegna, Causale emergenza Coronavirus - Donazione alla Protezione civile, Iban IT72L0101504999000070673111.

Le donazioni possono essere effettuate anche direttamente alla Protezione civile: Banca Intesa San Paolo Spa- Roma, intestato a Pres. Cons. Min. dip. Prot. Civ. (Iban IT84Z0306905020100000066387. Bic BCITITMM). Mostra e vendita aperte: gli artisti possono ancora aderire scrivendo a infomuseocasamanno@gmail.com e specificando titolo, anno di esecuzione, tecnica utilizzata, dimensioni e prezzo dei lavori.