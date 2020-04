Sbarca a Cagliari servizio consegna domicilio vino e drink

"Ajò in 30 minuti siamo a casa vostra": con questo claim sbarca a Cagliari Winelivery, il servizio di consegna a domicilio di vino o drink, ma anche ghiaccio e snack, tramite sito o App. Tutto in 30 minuti e alla temperatura giusta. Il servizio, lanciato a gennaio 2016 a Milano, ora è attivo in 16 città italiane. Con la prospettiva di aprirsi entro il 2020 al mercato europeo.

"Ci piaceva l'idea di portare a Cagliari un servizio utile e non presente, integrabile con gli altri nostri servizi e con prospettive di crescita", afferma Renato Orgiana, l'imprenditore cagiaritanoi che ha sposato la visione di Winelivery. L' iniziativa coinvolge un team di sommelier che seleziona i vini presenti sulla piattaforma per garantire, oltre a un buon servizio di consegna, anche una gamma di prodotti di qualità per tutti i gusti, le esigenze e per tutte le tasche. "Associamo ad un servizio rapido e puntuale, un team di esperti per la selezione delle etichette e gestiamo in proprio assortimenti e consegne, senza intermediari tra noi e i produttori", spiega Andrea Antinori, founder di Winelivery.

L'azienda a Cagliari punta principalmente sul vino, con un'attenzione ai prodotti locali per accompagnare i pasti. Ma Winelivery ha pensato anche ad aperitivi e drink "social". Sulla piattaforma si trova inoltre una buona selezione di birre artigianali e non, cocktail kit, superalcolici, che possono essere accompagnati da ghiaccio, acqua e qualcosa da stuzzicare.