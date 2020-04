Coronavirus: Olbia, stop servizio dialisi estivo per turisti

In considerazione della situazione attuale, dell'evoluzione dell'epidemia e delle strategie messe in essere per ridurre la diffusione del Coronavirus, l' Ats-Assl di Olbia ha annunciato l'impossibilità di attivare per la prossima estate il progetto Dialisi vacanze. Il servizio estivo garantito dalle Dialisi degli ospedali della Assl Olbia assicurava il trattamento dialitico a circa un centinaio di turisti che raggiungevano la Gallura per trascorrere le vacanze nei mesi da maggio a settembre. Quest'anno, dunque, il servizio non verrà attivato, mentre verrà garantita l'attività di dialisi a circa 130 pazienti "fissi", residenti nel territorio di competenza della Assl Olbia, a cui vengono garantite annualmente circa 19.000 dialisi.

Sempre l'azienda sanitaria informa che l'unita operativa UTIC-Cardiologia di Olbia ha attivato un servizio di consulenza telefonica per la popolazione che potrà avere informazioni in merito a: interpretazione di sintomi cardiaci ( dolore toracico, dispnea, cardiopalmo), modifiche di terapie farmacologiche (antipertensivi, antianginosi, antiscompenso), interpretazione di esami di laboratorio pertinenti alla cardiopatia di base, rinnovo dei piani terapeutici e informazioni generali sulla riprogrammazione delle attività ambulatoriali. Per contattare i cardiologi è sufficiente chiamare il reparto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12 alle 13, al numero di telefono 0789 552779.