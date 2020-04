Golf e turismo, Is Molas di Pula pronto per dopo emergenza

Il resort Is Molas di Pula, costa sud della Sardegna, si prepara al dopo Coronavirus. Il complesso alberghiero mette in vendita e in affitto settimanale e stagionale 15 nuove ville, disegnate dalla coppia di archistar Massimiliano e Doriana Fuksas. "Siamo già al lavoro per la ripartenza della stagione estiva in una destinazione sicura - spiega all' ANSA il direttore Roberto Pappalardo - già da diversi giorni siamo in contatto e ci chiamano tour operator e agenzie per un'offerta turistica da iniziare a promuovere subito dopo Pasqua. L' obiettivo è puntare sulla ripresa dell'attività alberghiera e delle ville per fine giugno, contando però già a fine maggio di poter riavviare l'attività sportiva dei campi da golf".

Attorniato da spiagge da sogno e in un contesto naturalistico d'eccezione, il complesso alberghiero offre un contorno di servizi tra benessere, sentieri bike-park, area pool&cocktail "La19" e il qualificato campo da golf vista mare con 27 buche. "Il golf è un'attività che si pratica all'aperto - sottolinea Pappalardo - le distanze sono a prova di contagio poiché, anche nelle rare occasioni di pienone, il campo offre un ettaro di terreno a giocatore. Più sicurezza di così", aggiunge.

E si mostra ottimista: "ls Molas e la Sardegna offrono un territorio ideale per una ripresa veloce di inizio stagione, con un territorio sano, così come sembrerebbe da recenti studi, che attestano come i sardi abbiano sviluppato uno scudo genetico temprato ai tempi della malaria, con il genoma che sembrerebbe avere una certa tendenza alla resistenza al Covid-19 - sottolinea il direttore - la riprova è che la Sardegna è una delle regioni meno colpite rispetto al resto d'Italia, nonostante sia stata il rifugio per i tanti cittadini provenienti dalle zone rosse d'Italia".