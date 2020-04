Coronavirus: Biscotto di Fonni per la spesa solidale

(ANSA) - NUORO, 04 APR - La ditta "Tipico - La buona Sardegna" di Fonni, azienda dolciaria che produce i tradizionali biscotti di Fonni, dona le sue prelibatezze in questi giorni di emergenza a chi non si può permettere neanche questa piccola spesa, mettendo dei banchetti all'esterno delle casse di una decina di supermercati dell'isola. E lo fa con un messaggio toccante: "Vi preghiamo di mettere da parte l'orgoglio prendendo ciò di cui avete bisogno, usando il buon senso in modo che anche chi arriva dopo di voi con la stessa difficoltà, abbia la stessa opportunità".

Il cavallo di battaglia della ditta fonnese è il "Savoiardone di Sardegna" che insieme agli altri prodotti dolciari, viene messo a disposizione di chi ne ha necessità. "In questo periodo di emergenza ci dobbiamo dare una mano l'un l'altro per venirne a capo tutti assieme - spiega Pietro Masini, uno dei titolari dell'azienda familiare - Abbiamo individuato alcuni punti vendita in Sardegna in cui abbiamo allestito un banco con i nostri prodotti in omaggio a chi è meno fortunato".

Questo l'elenco dei punti vendita dove si possono trovare i prodotti dolciari della tradizione fonnese: Barisardo (Simply via Leonardo da Vinci); Cagliari (Conad via dei Valenzani, Conad via Edward Jenner); Nuoro (Simply via don Giovanni Bosco; Eurospin Funtana Buddia; Eurospin Prato Sardo; Olbia (Superpan piazza Crispi); Oristano (Superpan via Dublino); Quartu Sant'Elena (Superpan -via Fiume); Sassari (Conad via Giovanni Amendola). (ANSA).