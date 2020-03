Cagliari sperimenta alert inondazione

Da questa settimana la spiaggia del Poetto verrà alleggerita dalle biomasse depositate nei mesi scorsi attraverso la rimozione delle sole canne, eseguita con la massima attenzione cercando di non intaccare, con opportuni accorgimenti tecnici, le caratteristiche della spiaggia. I lavori procederanno almeno fino al 5 aprile. Per acquisire dati con metodo scientifico, ed essere preparati a gestire al meglio un eventuale prossimo evento, l'assessorato all'Ambiente e Politiche per il mare del Comune di Cagliari ha reso operativo l'accordo quadro con l'Università del capoluogo, chiedendo al team di esperti in morfodinamica e conservazione delle spiagge, rappresentato dal MEDiterranean Geomorphological COAStal and marine LABoratory - MEDCOASTLAB guidato dal prof. Sandro Demuro, di effettuare misure con telecamere di alta precisione ed eseguire rilievi ecogeomorfologici.

Le rilevazioni verranno effettuate prima e dopo la rimozione, in due aree test del progetto di ricerca Neptune 2, anche mediante riprese fotogrammetriche georeferenziate da drone, rilievi batimetrici e prove geotecniche di permeabilità. Si tratta di rilievi indispensabili anche ai fini della sperimentazione del nuovo sistema di pre-allerta inondazione che il Neptune 2 sta mettendo a punto nei laboratori del MEDCOASTLAB di UniCa e che il Comune di Cagliari potrà testare in via sperimentale per la gestione della spiaggia del Poetto.

Ciò consentirà di mettere a punto una metodologia multidisciplinare integrata per lo studio della spiaggia e una innovativa collaborazione tra Università e piccole e medie imprese della Sardegna. Le principali applicazioni del progetto riguarderanno la sperimentazione di un modello di Governance "esperto" a supporto delle amministrazioni locali, per un approccio omogeneo e dinamico nella gestione dell'intero sistema spiaggia, durante tutto l'arco dell'anno e che tenga conto anche degli scenari di cambiamento climatico in atto e futuri.