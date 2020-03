Coronavirus: negativi 35 tamponi in hospice Oristano

(ANSA) - CAGLIARI, 30 MAR - Hanno dato tutti esito negativo al Coronavirus i tamponi effettuati nei giorni scorsi sui pazienti e sul personale (medico, infermieristico, oss) dell'hospice di Oristano. Le verifiche (35 in tutto le persone esaminate) si erano rese necessarie per escludere un possibile contagio a seguito della rilevazione di una positività in un contatto di una persona ricoverata nella struttura.

Sul versante della sicurezza - fa sapere l'Ats - sono arrivati a Oristano nei giorni scorsi ulteriori quantitativi di dispositivi di protezione individuale (Dpi), che si sta provvedendo a distribuire al personale dei tre ospedali di Oristano, Ghilarza e Bosa e ai medici di continuità assistenziale (guardia medica):, forniture che consentiranno al personale di operare in condizioni di sicurezza per fronteggiare l'emergenza. (ANSA).