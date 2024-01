Amadeus ufficializza i duetti, arrivano Nannini, Cocciante, Vecchioni

Dagli omaggi a Pino Mango, Luigi Tenco ed Ennio Morricone, all'arrivo di ospiti come Gianna Nannini, Riccardo Cocciante, Roberto Vecchioni: Amadeus ufficializza a Viva Rai2! i duetti e le cover al centro della serata di venerdì 9 febbraio al Festival di Sanremo.

Alessandra Amoroso con i Boomdabash con un medley; Alfa con Roberto Vecchioni con Sogna, ragazzo, sogna di Vecchioni; Angelina Mango con il quartetto d'archi dell'Orchestra di Roma con La rondine di Pino Mango; Annalisa con La Rappresentante di Lista e il Coro Artemia con Sweet Dreams degli Eurythmics; BigMama con Gaia, La Niña e Sissi, in Lady Marmalade; i Bnkr44 con Pino D'Angiò con Quale Idea; Clara con Ivana Spagna e il coro delle voci bianche del Teatro Regio di Torino con Il cerchio della vita; Dargen D'Amico con la BabelNova Orchestra in un grande omaggio a Ennio Morricone; Diodato con Jack Savoretti con Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De André; Emma con Bresh in un medley di Tiziano Ferro; Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani con Che sia benedetta e Occidentali's Karma; Fred De Palma con gli Eiffel 65 in un medley degli Eiffel 65; Gazzelle con Fulminacci in Notte prima degli esami di Antonello Venditti; Geolier con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio in Strade, un medley di canzoni; Ghali con il noto produttore tunisino Rat Chopper in un medley intitolato Italiano Vero; Il Tre con Fabrizio Moro in un medley di successi di Moro; Il Volo con Stef Burns in Who Wants to Live Forever dei Queen; Irama con Riccardo Cocciante in Quando finisce un amore; i La Sad con Donatella Rettore in Lamette; Loredana Bertè con Venerus in Ragazzo mio di Luigi Tenco; Mahmood con i Tenores di Bitti in Come è profondo il mare di Lucio Dalla; Maninni con Ermal Meta in Non mi avete fatto niente; Mr.Rain con i Gemelli Diversi in Mary; Negramaro con Malika Ayane in Canzone del sole di Battisti; Renga e Nek in un medley delle loro canzoni; i Ricchi e Poveri con Paola e Chiara con Sarà perché ti amo e Mamma Maria; Rose Villain con Gianna Nannini in un medley; Sangiovanni con Aitana in un medley di Farfalle e Mariposas; i Santi Francesi con Skin in Hallelujah; The Kolors con Umberto Tozzi in un medley dei più grandi successi di Tozzi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA