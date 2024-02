John Travolta a Ventimiglia per registrare uno spot 

"Che emozione!!! Oggi ho avuto l'onore di accogliere John Travolta e Diletta Leotta a Ventimiglia per la registrazione di uno spot. Ha subito rivolto un apprezzamento per la nostra città, esclamando: 'It'a a beautiful city' e fatto i complimenti per il nostro teatro. Una visita, seppur breve, che ci riempie di orgoglio". A rivelare i movimenti dell'attore americano che ieri è stato ospite al festival di Sanremo ed è stato al centro di polemiche per una possibile pubblicità occulta, è il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, in un post su Instagram, con foto a testimoniare l'incontro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA