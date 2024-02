Da Fiorello e Amadeus mea culpa, terrificante la gag con Travolta. Ed è polemica pubblicità occulta

Il ballo del qua qua di John Travolta, Amadeus e Fiorello è stata "una delle gag più terrificanti della storia della tv!". A scherzarci su sono stati gli stessi Fiorello e Amadeus a Viva Rai2! Viva Sanremo!Lo showman, ammettendo la gag non riuscitissima, ha rincasato la dose: "Oggi secondo allarme bomba al Festival: sarebbe stata cosa buona e utile se ci fosse stato prima del ballo del qua qua". "Amadeus fa codice 01 e io mi prendo gli insulti. Io mentre la facevo già avevo previsto tutto. Travolta non vorrà tornare più in Italia", ha ironizzato ancora lo showman.

Per Travolta è polemica per pubblicità occulta legata alle scarpe. Interviene la Rai: "Travolta è arrivato in camerino all'ultimo momento ed è entrato sul palco. Nessuno ha notato le scarpe, la cui marca peraltro non è a noi familiare. È stato commesso l'errore di non oscurare le scarpe, ma l'inquadramento sui piedi è avvenuto perché ballando quella è l'inquadratura. Non c'era nessuna volontà di fare quell'inquadratura particolare". Lo spiega in sala stampa a Sanremo la vicedirettrice Prime Time Rai Federica Lentini. "C'è un assistente accanto al palco e forse per un motivo di soggezione non ha ritenuto di coprire con lo scotch" il logo delle scarpe di Travolta, aggiunge.

L'azienda produttrice delle scarpe fa sapere: ''Con riferimento alla partecipazione di John Travolta al Festival di Sanremo, U-Power precisa che l'attore, come noto, è testimonial dell'azienda dall'estate del 2023. La partecipazione al Festival di Sanremo è frutto di un accordo tra la Rai e l'attore del quale U-Power non è in nessun modo parte in causa. In merito ai contenuti della performance, gli stessi sono un tema di esclusiva competenza della direzione artistica del festival di Sanremo''.

"Con John Travolta nessun accordo di carattere commerciale", dichiara il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Marcello Ciannamea, rispondendo a una domanda sull'ipotesi di pubblicità occulta per il marchio di scarpe che indossava e che non è stato oscurato. "Solo un accordo editoriale. Nessuno ha notato le scarpe e non c'è stata nessuna volontà di fare inquadrature particolari sui piedi", ha aggiunto la vicedirettrice Federica Lentini.

"Non so neanche la marca delle scarpe, come potete immaginare che io faccia promozione a un paio di scarpe di Travolta? Il Fantasanremo è questo", commenta Amadeus.

