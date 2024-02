Amadeus batte se stesso: 'Sento il bisogno di fermarmi. La Rai troverà un altro allenatore'

"Vorrei fare un applauso alla musica, i risultati arrivano grazie a questo. E grazie ai cantanti in gara, a Marco Mengoni - bravissimo -, a mio fratello Ciuri, geniale". Amadeus è soddisfatto dei risultati del debutto del suo quinto festival, che ieri ha superato se stesso con il 63,1% di share. "Avevo detto che sceglievo gli amici, persone che hanno una storia - ha aggiunto il conduttore-: ed è stata una festa incredibile, con gente davanti all'Ariston fino alle 4 del mattino".

Dopo i risultati record della prima serata di Sanremo 2024, Amadeus lascia aperto uno spiraglio per proseguire la sua esperienza al festival? "L'ho detto. e lo sapete - risponde il direttore artistico - decisamente prima di questa giornata, che poteva andare così bene, o meno bene, che lo avrei detto definitivamente domenica. Per me è una grandissima gioia, un onore essere qui per il quinto anno, ma sento il bisogno di fermarmi anche per poter pensare ad altro o in qualche maniera, qualora un giorno si ripresentasse la possibilità, di trovare idee nuove. La Rai sarà in grado di trovare un allenatore bravissimo che possa proseguire, perché Sanremo, a prescindere da Amadeus, si ama". Il direttore artistico ribadisce di avere "un rapporto bellissimo con tutti i vertici Rai: mi hanno messo in condizione di lavorare in maniera fantastica, perché puoi avere una visione, ma se non hai un gruppo che si fida di te sarebbe difficile realizzarla. Sono stato messo in condizioni perfette per lavorare dal direttore generale, dall'amministratore delegato, dal direttore dell'intrattenimento di prime time, dalla vicedirettrice Lentini".

Stasera sul palco anche la violenza di genere

Sul palco dell'Ariston arriverà stasera anche il tema della violenza di genere, "attraverso le parole nuove dell'amore dello scrittore Matteo Bussola con il cast di Mare Fuori", in onda su RaiPlay dal 1 febbraio e dal 14 su Rai2. Lo annuncia in sala stampa a Sanremo la vicedirettrice di Rai1 Federica Lentini. Spazio anche alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina con la presentazione delle due mascotte e al premio alla carriera Città di Sanremo allo scenografo Gaetano Castelli.

Sanremo debutta con 10,6 milioni e il 65.1%, record sul digitale

Il quinto Festival di Sanremo di Amadeus (dalle 21.25 all'1.59) debutta con una media di ascolti di 10 milioni 561mila telespettatori con il 65.1% di share. La prima serata del Festival 2023 (in onda dalle 21.18 all'1.40) fece registrare in media 10 milioni 758mila telespettatori pari al 62.5% di share.

La prima parte della prima serata (dalle 21.25 alle 23.31) ha raccolto 15 milioni 75mila spettatori con il 64.3% di share; la seconda parte (dalle 23.34 all'1.59) ha fatto segnare 6 milioni 527mila con il 66.9%. L'anno scorso la prima parte della prima serata del festival aveva raccolto 14 milioni 160mila telespettatori pari al 61.7% di share nella prima parte e 6 milioni 296mila con il 64.4% nella seconda.

Con il 65.1% di share di media, Amadeus batte ancora se stesso e centra il risultato più alto dal 1995, quando il festival condotto da Pippo Baudo, con Anna Falchi e Claudia Koll, esordì con il 65.15% di share. Nel 2023 il festival, sempre guidato da Amadeus, aveva ottenuto nella prima serata una media del 62.5%, nel 2022 del 54.7%, nel 2021 del 46.6%, nel 2020 del 52.2%.

La prima serata di Sanremo 2024 centra risultati record anche in termini di total audience: 10,9 milioni di spettatori, dei quali 10,6 milioni legati al big screen, 320mila allo small screen (quindi ai device), +27% rispetto al 2023. Il record dei device connessi è stato raggiunto alle 22.35, quando erano 670mila. Sulle tv connesse uno spettatore su 4 ha meno di 34 anni, sui device uno su 2 ha 34 anni. Sono i dati presentati in sala stampa a Sanremo. Il festival è ringiovanito, metà degli spettatori che lo ha seguito sulla tv lineare ha tra i 15 e i 54 anni. Sanremo ha fatto segnare oltre 25 milioni di utenti registrati su RaiPlay, sono state pubblicate 120 clip, i device connessi alla fruizione lineare sono cresciuti del 50% sul 2023, del 110% rispetto al 2022.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA