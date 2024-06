A Bari Leccese riunisce centrosinistra, Romito indietro

Dopo aver sfiorato la vittoria al primo turno, Vito Leccese al ballottaggio con Fabio Romito potrà contare sul centrosinistra barese di nuovo unito. Non ci sarà un apparentamento ufficiale ma Pd, Verdi, M5s e Sinistra italiana si ritrovano nella stessa squadra dopo la spaccatura sancita con la candidatura dell'avvocato Michele Laforgia. Dall'altra parte c'è un centrodestra che al primo turno non è andato oltre il 29% ma che è agguerrito e spera nella remuntada puntando sul consigliere regionale leghista.

Mercoledì scorso Leccese, scelto dal Pd, e Laforgia, sostenuto da M5s e SI ma uscito sconfitto dalle urne, hanno siglato un patto: il 23 e 24 giugno si presenteranno uniti, senza apparentamento, dopo aver siglato un protocollo sulla legalità. Se dovesse arrivare la vittoria e Leccese dovesse, quindi, essere proclamato sindaco l'impegno è di dare rappresentanza in giunta anche alla coalizione guidata da Laforgia e che ha superato di poco il 20% delle preferenze.

"Condivideremo - hanno annunciato - un programma comune che possa rappresentare l'intera coalizione, in coerenza con le proposte che abbiamo avanzato al momento della presentazione delle liste e in campagna elettorale per una città più giusta, più inclusiva, più sostenibile e più verde. Con l'intesa, subito dopo il voto, di costruire insieme a tutte le componenti della coalizione progressista, con criteri di rappresentatività, competenza e pari dignità, la squadra per garantire alla città il miglior governo possibile".

Sull'altro fronte, Romito aveva già tutto il centrodestra dalla sua parte ma nell'ultima settimana potrà contare anche sul sostegno diretto e l'arrivo a Bari di ben sette ministri del governo Meloni. Non è escluso che anche la premier possa essere in città per il rush finale. Discontinuità è la parola d'ordine della campagna elettorale di Romito, che punta a convincere gli indecisi e gli scontenti, anche nel campo del centrosinistra.

Sulla carta deve recuperare 19 punti, tanta la differenza tra lui e Leccese al primo turno, ma il ballottaggio è un'altra partita.



