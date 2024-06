G7, Pagano (Pd) 'la Puglia esprime valori opposti alla mafia'

"La nostra è una terra che esprime valori opposti alla mafia. I pugliesi sono conosciuti in tutto il mondo per la loro dalla straordinaria umanità e solidarietà e, sebbene la criminalità organizzata purtroppo esista ancora, è assolutamente vergognoso rappresentare come 'mafiosa' un'intera terra come ha fatto in questi giorni la Cnn". Così Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Pd.

"A tal proposito, per quanto sia d'accordo - aggiunge - con il vice ministro Sisto nel ritenere inaccettabile questo attacco, mi ha stupito che sia stato proprio lui a ergersi a difesa della Puglia, visto che appena tre mesi fa, per puro sciacallaggio elettorale, ha fatto tappezzare tutta la città di Bari con manifesti che davano un'immagine del tutto identica a quella proposta dall'emittente statunitense". "Sono contento - conclude Pagano - che Sisto si sia ravveduto in questi giorni.

Forse il risultato delle urne gli ha fatto capire che infamare ingiustamente un'intera città non aiuta a prendere voti".





