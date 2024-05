Tersan offre biofertilizzante in cambio di frutta e verdura

Tersan Puglia spa, azienda di Modugno (Bari) attiva nel compostaggio dei rifiuti organici per la produzione di biofertilizzante e biometano, compie cinquant'anni e, dopo un anno di prova, mette a regime il suo progetto fondato sul baratto, 'Dalla comunità alla terra, dalla terra alla comunità'. L'iniziativa prevede lo scambio di Bio Vegetal - il biofertilizzante organico realizzato nell'impianto aziendale - con i prodotti ottenuti dalle terre dell'azienda Mesa, frutta e verdura, che utilizzano il feritilizzante di Tersan.

Dall'inizio del progetto (circa un anno fa) Tersan ha fornito 28 tonnellate di fertilizzante Bio Vegetal a Mesa, ricevendo in cambio oltre 1.600 chili di frutta e verdura di stagione distribuiti gratuitamente, ogni trimestre, a tutta la comunità aziendale.

In una nota si precisa che "il progetto - avviato durante il percorso per ottenere la recente certificazione internazionale 'B Corp' (prima azienda in Europa nel settore del compostaggio) - mira a diffondere tra i dipendenti la cultura di una corretta alimentazione e si inserisce tra le attività di welfare aziendale, destinando alle risorse umane un benefit derivante dal loro stesso lavoro".

Tersan ha un "fatturato che supera i 20 milioni di euro, ha oltre 60 dipendenti e più di 350 aziende clienti del comparto agricolo e alimentare che utilizzano Bio Vegetal; dispone di uno dei più moderni impianti di compostaggio nel sud Italia al quale conferiscono la propria frazione organica 36 comuni pugliesi.

Quella di Modugno è stata riconosciuta come impresa 'rigenerativa', cioè che nello svolgimento delle proprie attività restituisce al pianeta e ai propri stakeholder più valore economico, sociale e ambientale di quanto ne assorba".





