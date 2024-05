Atti vandalici lungo linea Ferrovie Gargano, treni soppressi

Alcuni treni della linea delle ferrovie del Gargano, tra San Severo, Peschici e Calenella nel Foggiano sono stati soppressi questa mattina a causa di atti vandalici compiuti, con ogni probabilità, durante la notte. A darne notizia un comunicato la società ferroviaria che sottolinea "di aver attuato il piano di emergenza per minimizzare i disagi per la clientela".

A quanto si è appreso ignoti avrebbero asportato dei cavi in alluminio da alcune canaline che si trovano affianco ai binari.

"E' la seconda volta in pochi giorni che subiamo il danneggiamento degli impianti", dicono dall'azienda. Ad accorgersi dell'accaduto sono stati all'alba gli operai. Tecnici delle ferrovie del Gargano e di Trenitalia sono al lavoro da questa mattina per ripristinare i collegamenti elettrici.





