Gaetano Nacci nuovo amministratore unico di Amiu Trani

È Gaetano Nacci il nuovo amministratore unico di Amiu spa, la società del Comune di Trani che si occupa di igiene urbana e ambientale. La nomina è stata ufficializzata dal sindaco Amedeo Bottaro a una settimana dall'improvvisa scomparsa di Ambrogio Giordano, morto lo scorso 19 maggio in un incidente stradale.

"Il sindaco mi ha chiamato, ho risposto presente per spirito di servizio e rispetto verso la città. Penso che in questo momento, il lavoro sia il miglior modo per onorare memoria del nostro amico Ambrogio Giordano", ha detto Nacci che torna alla guida della spa. La nomina "nasce da una tragedia umana che rischiava di travolgere anche questioni diverse dall'aspetto strettamente umano", ha continuato Nacci. "Un evento inaspettato e doloroso che richiedeva però una capacità di reazione immediata", ha aggiunto il primo cittadino spiegando che con "la nomina dell'ingegner Nacci sono convinto di aver messo in sicurezza l'azienda, di poterla far ripartire in continuità".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA