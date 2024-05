Aci, entra nel vivo il 56° Rally del Salento

Il 56° Rally del Salento entra nel vivo. Le tre manifestazioni, organizzate dall'Automobile Club di Lecce, con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport per Tutti della Regione Puglia, del presidente della Giunta Regionale, della Provincia di Lecce - Salento d'Amare, del Comune di Lecce, del Comitato regionale del CONI, del SIAP e il supporto di Sara Assicurazioni, Aci Global Servizi, Maldarizzi, Autosat e DMJ-Mercedes, si intersecheranno tra loro, oggi e domani 25 maggio, lungo i 429,07 chilometri del tracciato, dei quali 86,16 saranno di prove speciali, per otto tratti cronometrati complessivi. La gara è valida per il Trofeo Italiano Rally, a coefficiente 1,5, per la Coppa Rally di Ottava Zona e per il Trofeo Rally di Zona per auto storiche.

Il Circuito Internazionale Karting Pista Salentina, della Marina di Torre San Giovanni, ha accolto nella mattinata di oggi gli equipaggi iscritti: 103 quelli che hanno superato la fase preliminare di ammissione e che nel pomeriggio hanno preso il via da piazza Mazzini, a Lecce. Alla cerimonia le autorità istituzionali e ospite l'attaccante montenegrino dell'US Lecce Nikola Krstovic.

Subito dopo il via della corsa al cronometro: la prova di Torre Paduli, di 11,3 chilometri e la Super Prova Speciale, della lunghezza di 2,64 Km, lungo il nastro d'asfalto della Pista Salentina. Il tutto in diretta su ACI Sport Tv canale 228 di Sky e sulle piattaforme social della Federazione e del Campionato.

La mattinataè stata animata dallo Shakedown, il test con vetture da gara svoltosi a Miggiano. Gli equipaggi hanno potuto raccogliere le prime impressioni sulle condizioni dell'asfalto, intervenendo sugli assetti e sulle regolazioni delle auto.

La seconda giornata di gara, in programma sabato 25 maggio, prevede tre prove speciali da ripetere due volte. Si ricomincerà dalla Torre Paduli che precederà la Ciolo, di 11,75 chilometri, e la Specchia, la prova più lunga, di 13,06 chilometri, che spesso è stata determinante per la vittoria finale. La competizione si concluderà con l'arrivo e la premiazione sabato sera sulla singolare pedana di Piazza Mazzini. Elenco dei partenti e classifiche in tempo reale su www.rallydelsalento.eu.





