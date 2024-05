Uil Puglia 'scheda elettorale su social scuola, serve ispezione'

La Uil scuola Puglia si augura che "l'Ufficio scolastico regionale disponga immediatamente un'ispezione per far luce" sull'uso "dei social istituzionali per diffondere materiale elettorale" relativo al dirigente scolastico dell'istituto comprensivo statale Eleonora Duse di Bari, Gerardo Marchitelli, candidato al Comune di Bari nelle liste del centrodestra. Il post con la scheda elettorale che invitava a votare per Marchitelli è stato rimosso dopo le proteste dei genitori di alcuni alunni. Per il sindacato quanto accaduto "non solo rappresenta una violazione della legge, ma calpesta l'etica".

"La scuola - sostiene il segretario generale della Uil scuola Puglia, Giovanni Verga - non è una piazza in cui fare campagna elettorale, ma un luogo di cultura e formazione delle future generazioni". "Quale esempio si sta dando a centinaia di ragazzi e alle loro famiglie anteponendo i propri interessi elettorali alle regole che disciplinano un istituto scolastico?", chiede Verga.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA