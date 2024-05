Sono quasi 4mila le società benefit italiane,in crescita del 35%

Sono 3.917 le società benefit italiane al 31 marzo 2024, con una crescita del 35% rispetto all'anno precedente. Si tratta del nuovo modello imprenditoriale che integra gli obiettivi di profitto con il perseguimento di benefici comuni per la società e l'ambiente. Il dato emerge dall'osservatorio sulle società benefit della Camera di commercio di Brindisi-Taranto e InfoCamere, attivo dal 2017 e gestito dal 2022 attraverso una dashboard di analisi evoluta del dato, ed è in linea, si legge in una nota, "con le precedenti rilevazioni".

I numeri sono stati illustrati dal segretario generale facente funzioni dell'ente camerale, Claudia Sanesi, in occasione della tappa barese del Salone della Csr e dell'innovazione sociale condotto da Rossella Sobrero. Con 45,8 miliardi di valore della produzione e oltre 198mila addetti le benefit italiane "dimostrano una significativa vitalità". I settori nei quali si concentra la presenza delle società benefit come evidenzia il report sono: attività professionali (27,1% delle imprese), servizi d'informazione (18,9%), manifattura (12%) e commercio (18,3%). Le imprese femminili sono 669.

"È importante - commentano il presidente della Camera di commercio di Brindisi -Taranto, Vincenzo Cesareo e Claudia Sanesi - continuare a monitorare il fenomeno benefit, in quanto particolarmente promettente nel panorama delle imprese europee orientate alla sostenibilità. Siamo molto impegnati sul tema anche a livello regionale e italiano".

"La continua evoluzione del panorama imprenditoriale - ha detto il direttore generale di InfoCamere, Paolo Ghezzi - richiede sempre più l'utilizzo di strumenti evoluti e affidabili, capaci di cogliere i fenomeni che lo attraversano".





