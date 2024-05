Oltre 150 cavallucci marini rilasciati nel Mar Piccolo a Taranto

Sono nati e cresciuti nei loro primi mesi di vita nell'Acquario di Genova, ma da oggi, oltre 150 cavallucci marini potranno vivere nelle acque del mar Piccolo di Taranto. Nel capoluogo ionico oggi c'è stata la cerimonia di rilascio degli esemplari giovanili di Hippocampus guttulatus nei pressi dell'Idroscalo all'interno dell'area della Svam (Scuola volontari Aeronautica Militare) alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e di numerose autorità militari e civili, tra cui il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. Il progetto di conservazione, avviato nel giugno 2023, ha visto la raccolta e il trasporto di coppie adulte di cavallucci marini da Taranto all'Acquario di Genova, dove un team di biologi e veterinari ha lavorato per garantire la sopravvivenza dei piccoli nei loro primi mesi di vita. Ora i cavallucci marini nelle nuove microriserve protette, create all'interno del Parco Regionale del Mar Piccolo, potranno contare su un rifugio sicuro.

Il sindaco Melucci ha voluto rimarcare l'importanza della giornata "perché dimostra che la natura ha una sua capacità di recupero autonoma e, forse, come abbiamo potuto affermare in questi giorni in relazione alle questioni che riguardano il Sin di Taranto ed il futuro del Mar Piccolo dovremmo essere meno invasivi, avere un sistema di monitoraggio efficace e dedicarci ad altre attività per il nostro Mar Piccolo, per il nostro ecosistema così attrattivo". "Lo ribadisco: quella odierna è una giornata significativa perché - ha concluso - siamo di fronte ad una specie simbolica che dobbiamo anche tutelare dalla pesca di frodo e da chi fa altro al di fuori delle regole"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA