Incidente stradale nel nord Barese, morta bimba di 8 mesi

È morta la bimba di otto mesi rimasta ferita con la mamma ieri nell'incidente stradale avvenuto a San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese.

La piccola era ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia) dove era stata trasportata in elisoccorso con un profondo trauma cranico. Le sue condizioni sono state fin da subito definite critiche dai medici che l'hanno curata: poco fa il decesso. Si trova invece nell'ospedale di Andria, la madre della piccola.

Secondo quanto emerso finora, l'auto a bordo della quale viaggiavano, stava percorrendo la statale 16 bis quando, per cause da stabilire, è uscita di strada finendo contro le barriere.

Nell'impatto, mamma e figlia sarebbero state sbalzate fuori dall'abitacolo. Immediati sono scattati i soccorsi del 118. Il personale medico ha anche soccorso il padre della bimba, alla guida dell'auto, e l'altra figlia che non avrebbero riportato ferite gravi. Sull'accaduto indagano i carabinieri.



