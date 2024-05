In arrivo 6a edizione di Porto Rubino, festival di mare e musica

Porto Rubino torna a spiegar le sue vele e si prepara a solcare i mari della Puglia con la sua sesta edizione in programma dal 15 al 21 luglio. Una serie di appuntamenti ricchi di novità, sorprese inaspettate e suggestioni che porteranno il pubblico in un viaggio evocativo in cui la musica si fonde con la bellezza del mare, la magia delle acque pugliesi e la forza della parola.

"Porto Rubino si sta trasformando: avevamo la necessità di intitolare le nuove tappe per raccontare nuove storie e far vivere nuove esperienze. Il festival sarà sempre di più un luogo in cui vivere il mare sotto altri punti di vista, non solo musicale, diventando un vero e proprio spettacolo del mare", racconta Renzo Rubino, cantautore ed ideatore del Festival.

Dalle magiche atmosfere della nuova location di Vieste al fascino senza tempo di Tricase Porto, passando per gli incantevoli porti di Giovinazzo e Monopoli, quest'anno ogni serata sarà dedicata a un tema marino ben preciso, che guiderà il pubblico in questa odissea musicale e non, tra riflessioni, scoperte e connessioni inattese.

Il 15 luglio a Vieste (FG) "Poeti", omaggio al cantautorato italiano contemporaneo, tra versi e melodie che raccontano storie di mare e di terra, con: Joe Barbieri, Colapesce Dimartino, Dente, Elasi, Mannarino, Riccardo Sinigallia. Il 17 luglio a Giovinazzo (BA) "Pirati", un palcoscenico pronto ad accogliere le personalità corsare e intraprendenti protagoniste della serata: Morgan, Nada, Piero Pelù, Renzo Rubino, La Sbanda.

Il 19 luglio a Monopoli (BA) "Sirene", tributo al fascino senza tempo delle sirene, con un vortice di voci femminili che incantano e ammaliano con Arisa, Bluem, Ditonellapiaga, Drusilla Foer, Gaia, Sara Penelope Robin. Il 21 luglio a Tricase Porto (LE) "Rosa dei Venti", caleidoscopio di sonorità diverse, ognuna con la sua bellezza e la sua unicità, a rappresentare la ricchezza e la varietà del panorama artistico contemporaneo, con: Malika Ayane, Marco Castello, Lucio Corsi, Mace, Maria Antonietta e Colombre, Popa, Populous, Studio Murena.



