La notte scorsa "è stata effettuata una fermata rapida di Afo/4 per il danneggiamento di una tubiera (n.10)".

Lo spiega in una nota Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. "La manovra - è detto nel comunicato - è stata effettuata in piena sicurezza secondo gli standard e la ripartenza è prevista nel prossimo terzo turno (23.00 - 7.00)".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA