Maltempo, a Bari allagamenti e disagi alla viabilità

L'ondata di maltempo che si è abbattuta su Bari in queste ore ha provocato disagi alla circolazione stradale e allagamenti in sottopassi e scantinati.

Per diversi minuti sono stati chiusi al traffico veicolare i sottopassi di via Quintino Sella, di piazza Luigi di Savoia e di via La Rotella (fermata metro) per colpa della intensa pioggia che li ha allagati.

Al lavoro cinque squadre dei vigili del fuoco in diverse zone della città per allagamenti di scantinati e abitazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA