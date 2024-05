Interviene in una lite per difendere un'amica, accoltellato

Un uomo di 39 anni intervenuto durante una lite ad Orta Nova per difendere un'amica, è stato ferito al petto con una coltellata ed è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione del Policlinico di Foggia. A ferirlo sarebbe stato un uomo di 41 anni che è al momento indagato.

Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri che indagano sulla vicenda, tutto sarebbe accaduto durante un litigio tra il 41enne e un amico della vittima per difendere una ragazza. Il 39enne sarebbe intervenuto in difesa dell'amico e della ragazza ed è stato colpito al petto.



