Trovata bomba carta davanti a un bar in Salento,'mai minacciati'

Una bomba carta è stata ritrovata verso le ore 11 davanti a un bar di prossima apertura a Presicce-Acquarica, in provincia di Lecce. L'ordigno, trovato dai titolari del locale in piazza Villani, è stato collocato in un mattone forato davanti a uno degli ingressi della struttura che si trova davanti alla chiesa madre, sotto la colonna di Sant'Andrea, patrono del comune. Sembra che l'ordigno sia stato azionato ma non è esploso perché la miccia si è spenta.

La zona è stata transennata e sono state allontanate le persone che si trovavano nell'area. Sul posto ci sono carabinieri, polizia locale e il sindaco Paolo Fizzo. E' atteso l'arrivo degli artificieri. I titolari del bar hanno un'altra attività nel comune, un ristorante. Avrebbero riferito ai carabinieri di non aver ricevuto nè minacce né estorsioni.





