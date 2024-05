Dell'Olio, ho amato molto Eriksson, Blair il mio ideale

"Ho amato molto Sven Goran Eriksson, anche se non gli ho perdonato alcune scappatelle pubbliche e ora soffro perché so che è malato terminale. Con lui ho vissuto la passione più forte della mia vita. Per anni vivevamo facendo l'amore pure tre volte al giorno". Nancy Dell'Olio, avvocato d'affari e compagna dello storico allenatore svedese, si confessa a Monica Setta a Storie di donne al bivio, nella puntata in onda martedi 28 maggio su Rai2 e annuncia il suo divorzio dalla Regione Puglia. "Lascio il mio incarico di ambasciatore della Puglia nel mondo e forse farò causa alla Regione - dice - Fu Michele Emiliano a volermi e la mia, secondo molti osservatori, fu una delle sue scelte piu azzeccate.

Michele è un uomo speciale, ma non ha il pregio di scegliere sempre al meglio i suoi collaboratori. Se fosse solo lui a decidere, senza influenze esterne, non sbaglierebbe un colpo essendo molto bravo".

Nancy, 62 anni portati divinamente, racconta di essere stata corteggiata da Tony Blair e perfino da Re Carlo d'Inghilterra.

"Adoro Carlo, è una persona speciale, ma tra noi non c'è mai stato nulla - assicura - Conosco bene anche Camilla e frequento da tempo le loro cene ristrette. Quanto a Tony Blair - prosegue - lo ammetto: rappresenta il mio tipo di uomo. Eriksson mi ha pregato di dirgli se eravamo stati insieme e gli ho sempre risposto che mi porterò nella tomba questo segreto". Altro nome importante affiancato a Nancy è stato quello di Diego Della Valle. "Diego è assolutamente unico", dice Dell'Olio a Monica Setta, a cui ha riferito di non essere mai stata corteggiata a colpi di mazzi di meno di 150 rose rosse, anelli di rubini, smeraldi e brillanti. "Per amore anche io ho fatto follie - aggiunge - Il primo natale che andai in Svezia con Sven dai suoceri mi fecero bere gin tonic ininterrottamente dalle 9 di mattina a mezzanotte. Rischiai il coma etilico. Mi salvai e da quel momento non mi sono mai piu ubriacata"



