Bari-Ternana 1-1 nella partita di andata dei playout di Serie B giocata al San Nicola. A segno per i pugliesi Nasti (59'). In gol per gli umbri Pereiro (82').

La partita di ritorno a Terni è in programma il 23 maggio alle 20:30.



