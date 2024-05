Apre Oasi Wwf in ospedale pediatrico Giovanni XXIII a Bari

E' stata aperta oggi l'Oasi Wwf nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Un'area verde accessibile a disabili e carrozzine, dotata di percorsi sensoriali fruibili a piedi nudi con differenti materiali (come sabbia, ghiaia, prato, corteccia, ghiaietto, tronchetti in legno e tavolato in legno) posizionati fra una varietà di arbusti tipici della macchia mediterranea. Al suo interno un giardino delle farfalle, un piccolo stagno, panchine, tavoli all'ombra di grandi alberi per le attività ricreative e cartellini che raccontano le caratteristiche delle specie vegetali presenti.

L'accesso sarà libero è situata in una zona vicino al parcheggio dell'ospedale e a un'altra area verde attrezzata appena realizzata. All'ospedale pediatrico sono ricoverati circa dai 120 a 150 bambini di età compresa tra pochi mesi e 16 anni. Da tutti i reparti potranno accedere in base alle condizioni del bambino. Ogni giorno fra i 300 a 500 bambini accedono all'ospedale per prestazioni ambulatoriali, tutti accompagnati da almeno un genitore.



