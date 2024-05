Tumori, Mirren e Hackford testimonial centro Ilma di Gallipoli

Helen Mirren e Taylor Hackford sono i testimonial del "Centro Ilma", l'Istituto multidisciplinare per la prevenzione e la lotta contro i tumori che la Lilt di Lecce sta completando alle porte di Gallipoli e che si occuperà di ricerca applicata sulle cause ambientali del cancro, diagnosi precoce, riabilitazione fisica e sostegno psicologico, assistenza socio-sanitaria domiciliare ai pazienti terminali, divulgazione scientifica. Un progetto "di iniziativa popolare", finanziato interamente grazie alle donazioni ed al senso solidaristico della popolazione salentina.

La coppia d'oro del cinema, marito e moglie nella vita, entrambi premi Oscar, supporteranno le campagne di sensibilizzazione sulla Prevenzione dei tumori promosse dalla Lega contro i tumori di Lecce ed il completamento del Centro Ilma diretto dall'oncologo Giuseppe Serravezza. La coppia ha realizzato due video-messaggi per sostenere l'Istituto e la ricerca. We are ready. Are you?" - "Noi siamo pronti. Lo siete anche voi?" è lo slogan con cui Helen e Taylor invitano tutti a supportare il Centro Ilma nei due video-messaggi diffusi da oggi sui canali social Lilt Lecce (Facebook e Youtube) e sul sito www.legatumorilecce.org. Hackford sottolinea in particolare anche la necessità di dire un "no" secco al fumo come prima fondamentale azione di prevenzione. Il contatto con i due artisti è avvenuto in pochi giorni", spiega ancora l'oncologo Serravezza. "Quando abbiamo presentato loro il Centro Ilma e le attività svolte dalla Lilt di Lecce - spiega - la coppia, pur essendo all'estero ed impegnata sul set in luoghi diversi, ha accettato subito e di buon grado il nostro invito. Una dimostrazione di straordinaria sensibilità ed impegno che hanno tradotto in men che non si dica in azione concreta. Per questo rivolgiamo loro il nostro più sincero ringraziamento."



