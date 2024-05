A Taranto la rassegna 'Archeologia un mare di emozioni'

L'ex Convento cinquecentesco di Sant'Antonio, una delle ultime opere della dinastia degli Orsini del Balzo a Taranto, diventà a partire dal prossimo 18 maggio, un luogo aperto destinato alla conoscenza e alla diffusione di cultura.

Si chiama, infatti, "Archeologia...un mare di emozioni", la rassegna voluta dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, che promette di regalare al pubblico dei visitatori, occasioni di approfondimento e conoscenza, ma anche la fruizione serale di uno dei complessi monumentali più importanti e suggestivi del Borgo umbertino.

Un viaggio a partire dalle origini che sabato prossimo, alle ore 18.30, vedrà protagonista una tra le ultime scoperte archeologiche del territorio, ovvero quella della necropoli neolitica, risalente a circa 6.500 anni fa, nel territorio di Palagiano (località Galliano), in provincia di Taranto.

Dell'eccezionalità del ritrovamento, avvenuto durante i lavori di ammodernamento della strada statale 106 ionica, ne parlerà attraverso la sua ultima pubblicazione, Francesca Radina, già funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Bari.

La scoperta di Galliano, con dieci tombe a grotticella e una struttura rituale ancora integra, ha consentito di documentare fedelmente un antico rituale funerario e apre interessanti prospettive di ricerca per comprendere com'erano organizzate e cosa pensavano le società del Neolitico.

Nel corso della serata che si svolgerà in contemporanea con la Notte Europea dei Musei, i visitatori potranno, inoltre, apprezzare i reperti in esposizione all'interno della mostra "Recuperati dagli Abissi". Un percorso emozionale tra installazioni tattili, realtà aumentata e ceramiche di manifattura corinzia, rinvenute durante i lavori per l'installazione del gasdotto Tap nel Canale d'Otranto.



