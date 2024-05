Comunali Bari: presentate 26 liste, cinque i candidati sindaco

Sono 26 le liste consegnate al Comune di Bari per le elezioni dell'8 e 9 giugno prossimi quando sarà rinnovata l'amministrazione comunale. La scadenza per il deposito era fissata alle 12 di oggi. Ad aspirare all'incarico di sindaco ci sono cinque candidati: Michele Laforgia, Vito Leccese, Fabio Romito, Sabino Mangano, Nicola Sciacovelli.

Sono sei le liste collegate al candidato Michele Laforgia (sostenuto anche da Convenzione e M5s): Bari Bene Comune, Laforgia Sindaco, Partito Comunista Italiano, Generazione Urbana, Movimento 5 Stelle e Bari Città d'Europa.

Le liste collegate al candidato Vito Leccese (appoggiato anche da Pd, Verdi e Azione) sono sette: Pd, Europa Verde, Leccese Sindaco, Progetto Bari, Decaro per Bari, Con Leccese Sindaco e Noi Popolari. C'è anche un'ottava lista, #Decaro per il sindaco, presentata solo per i Municipi e non per il Consiglio comunale.

Il candidato unitario del centrodestra, Fabio Romito, è sostenuto da dieci liste: Romito Sindaco, Bari per Fabio Romito, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Liberali e Riformisti-Nuovo Psi, Noi moderati e Riprendiamoci il futuro, Udc-Prima l'Italia, Agorà, Mario Conca, Pensionati e invalidi giovani insieme.

Il candidato Sabino Mangano, ex Movimento 5 stelle, è sostenuto dalla sola lista Oltre.

Infine c'è il candidato Nicola Sciacovelli, che aveva presentato entrambe le liste a lui collegate nella giornata di ieri: si tratta di 'Sciacovelli sindaco-Ci piace!' e 'Noi per Bari-Italexit per l'Italia per Sciacovelli sindaco'.



