Paita a Emiliano,non gradito suo atteggiamento su data audizione

"Personalmente, ma direi che posso interpretare un sentimento vasto in commissione, non abbiamo apprezzato la sua discrezionale decisione di utilizzare i tempi che a lei sembravano più giusti per fare questa audizione. Non ho gradito il suo atteggiamento. Tanto più oggi viene in audizione e ci dice cosa dovremmo fare della sua audizione, decideremo noi cosa fare o non fare del suo ragionamento in questa audizione ma che lei ci venga a dire cosa dobbiamo dire va oltre la megalomania". Lo ha detto Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, durante l'audizione in commissione Antimafia del governatore Michele Emiliano.



